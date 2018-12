Mirandolina com Riso e Amor

A Estalajadeira estreou em Veneza em 1752 e tem sido a peça mais encenada de Carlo Godoni, com toda a carga de comicidade, ou não estivesse em causa uma mulher solteira à frente de uma estalagem, refugio de homens, que todos querem seduzir, o encenador Ricardo Simões revela que foram várias as dimensões que lhe despertaram a curiosidade desde logo o facto de ser uma comédia. No centro de tudo, esta mulher Mirandolina, neste texto com tradução de Jorge Silva Melo e dramaturgia de Alexandra Moreira da Silva, onde o encenador, Ricardo Simões também ficou e certo modo apaixonado por esta estalajadeira e pergunta, quem é esta mulher. Solteira, herdeira desta casa de estalagem que todos querem seduzir, e ainda neste leque de interesses para levar à cena A Estalajadeira de Goldoni, a previsão muito antecipada do declínio da aristocracia e a ascensão da burguesia. A Burguesia onde hoje todos vamos beber a influencia de vida e como nós os burgueses nos podemos rir de tudo o que se passa nesta estalagem de todas as seduções e risos e amor.

Interpretação com os atores Adriel Filipe, Alexandre Calçada, Alexandre Martins, Ana Perfeito, Elisabete Pinto, Hugo Rendas, Pedro Fiúza, Sofia Bernardo, Tiago Fernandes. A cenografia e a iluminação são de Antonio Simón, a sonoplastia de José Prata e os figurinos de Juliana Vilaça (investigadora MeDeIn - ESTG/IPVC

A Estalajadeira de Carlo Goldoni pelo teatro do Noroeste, está em Viana do Castelo, no Teatro Municipal Sá de Miranda até sábado 22 de dezembro.