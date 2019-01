Muito Barulho por...Shakespeare!

A proposta é fazerem três comédias, três tragédias, de Shakespeare, esta agora de Muito Barulho Por Nada, fecha a trilogia de comédias, Luis Moreira, encena a companhia e começa por falar neste projeto de levar Shakespeare à cena, para afirmar que não é uma seca, é para todos. Nesta história de enganos, Shakespeare brinca com dois casais e com o amor. Apesar de todos os enganos, tudo acaba em bem, com riso aberto. É Shakespeare com esta proposta da companhia Irmão do Meio.

Texto original: Much Ado About Nothing de William Shakespeare; Tradução: Fernando Villas-Boas; Encenação: Luís Moreira; Interpretação: Alice Medeiros, Ana Baptista, Frederico Coutinho, João Vicente, José Redondo, Luís Lobão, Luís Moreira, Paula Neves, Paulo Duarte Ribeiro, Sandra Pereira e Valter Teixeira; Cenografia e Figurinos: Maria Gonzaga; Movimento: Joana Chandelier; Produção: Leonor Buescu; Fotografia: Vitorino Coragem; Promotor: Filho do Meio - Associação cultural sem fins lucrativos.

Muito Barulho Por Nada, está no Teatro do Bairro em Lisboa, e fica de quarta a sábado às 9 e meia da noite; aos domingos às 5 da tarde ainda até 3 de fevereiro.