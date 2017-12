Mulherzinhas em teatro

"Mulherzinhas" sempre foi um livro de cabeceira para muitas raparigas, Sofia Espirito Santo que encena esta peça, quer ir mais longe, é também para rapazes, porque há muitas aventuras com amores e desamores. Esta é uma história que se passa durante a guerra civil norte americana, uma família, com 4 filhas e um pai que sai de casa para ir combater, tudo começa e acaba precisamente no Natal, um Natal pobre e triste destas raparigas. Este é um espetáculo para muitas miúdas sonhadoras, para suspirarem, mas também um é um espetáculo para todos os que gostam de musica e histórias com final feliz. Mulherzinhas, em cima do palco, entre o Natal e o Ano Novo.

"Mulherzinhas" estreia hoje no Cinema S.Jorge, uma parceria da Animarte com a EGEAC, a empresa municipal de Lisboa e fica até 10 de janeiro com vários horários e sessões para as escolas.