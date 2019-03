Música em Coimbra no Fim de Semana

O primeiro concerto de comemoração dos 50 anos de carreira. precisamente na cidade onde realizou o primeiro concurso de piano. Adriano Jordão, às 21h30 no Conservatório de Música de Coimbra diz que "escolhi obras com as quais tenho uma relação, este concerto reflete um pouco a história da minha vida. Penso que não houve um único recital meu que não tenha incluído obras de autores portugueses, começo assim, com Carlos Seixas."Um concerto de piano a quatro mãos é apresentado por Tiago Nunes e Maja Stojanovska, no hotel Quinta das Lágrimas, no dia 16 (sábado), às 16:00, a que segue às 18:00, no Conservatório, a atuação da Orquestra de Sopros de Coimbra, intitulada "Revisitar Gershwin". Este dia fecha com uma homenagem a Amália Rodrigues para assinalar os 20 anos da morte da fadista, com a participação do Alma de Coimbra, coro e grupo de fados, com direção do maestro Augusto Mesquita, às 21h30 e no Conservatório de Música. Na manhã de dia 17, às 11h00, música de câmara no Conservatório de Coimbra, por grupos desta instituição, dando assim a oportunidade a jovens que estão a estudar de fazerem parte da programação de um evento. Pela tarde, uma sessão de piano por Inês Filipe, às 15:00, no Museu Machado de Castro, e um concerto de órgão na Igreja de Santa Cruz, às 17:00, por Paulo Bernardino. António Victorino de Almeida encerra o Ciclo Concertos de Coimbra, no dia 17, às 18:30, no Conservatório de Música num concerto com muita interação com o público e em que parte da receita da bilheteira reverte a favor dos Rotarys de Coimbra sendo o dinheiro angariado destinado a apoiar bolsas de estudo.

