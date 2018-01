O Ano Novo com a Orquestra Metropolitana de Lisboa

Um programa que se repete, mas como a orquestra vai estar em varias cidades é sempre com se fosse a primeira vez para um concerto de ano novo que tem sempre este programa, quase a pedido como diz Ana Pereira concertino da orquestra metropolitana de Lisboa, a tradição vienense que marca o concerto de ano novo, ou melhor será dizer os concertos em 4 cidades do país, e no ultimo na figueira da foz há uma peça a estrear, mas os concertos mantêm a tradição.

Os concertos de ano novo trazem sempre um outro publico mais aberto sem as formalidades de uma orquestra sinfónica, é a alegria do novo ano a marcar os concertos. Esta quinta feira em Almada, no teatro Municipal Joaquim Benite, depois na sexta dia 5, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, sábado dia 6, no Coliseu do Porto e no domingo, à tarde, dia 7, no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz

Orquestra Metropolitana de Lisboa a celebrar o novo ano em concerto até domingo à tarde.