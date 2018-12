O Menino Jesus Nasce em Évora

Todos na sala e vai começar a função, são os Bonecos de Santo Aleixo em Évora. José Russo, é a voz do CRENDEV, o Centro Dramático de Évora, herdeiro do mestre Talhinhas, e anuncia este regresso como tem acontecido, voltam a casa, à Biblioteca Pública. O Auto do Nascimento do Menino Jesus está no cartaz mas há todo o resto habitual dos bonecos, as saiadas, o mestre salas ou a tourada a fechar. Apesar dos bonecos de Santo Aleixo terem um guião há sempre lugar para grande improviso, tudo depende do publico e da vontade o que desperta sempre curiosidade a cada novo espetáculo. O Menino Jesus Vai Nascer, de novo, com os Bonecos de Santo Aleixo, a semana toda em Évora.

os Bonecos são realizados em madeira e cortiça, medem entre 20 e 40 centímetros de altura e são vestidos com um guarda-roupa que permite, como no teatro naturalista, identificar as personagens da fábula contada. A música, guitarra portuguesa e as cantigas são tocadas e cantadas ao vivo. Os textos, transmitidos oralmente, resultam de uma fusão entre a cultura popular e uma escrita erudita.

Os atores Victor Zambujo, Ana Meira, José Russo, Isabel Bilou e Gil Salgueiro Nave garantem a realização dos espetáculos.

Bonecos de Santo Aleixo, de segunda a sexta, às 18h30, na Biblioteca Pública de Évora