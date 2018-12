O Orçamento do Estado para Fausto

Uma companhia de teatro quer fazer um espetáculo, da qual foi incumbida, A Mala Voadora, quer fazer um espetáculo grandioso, tão grandioso, que depois de ter esgotado o orçamento do CCB Jorge Andrade que escreve e encena esta encomenda diz que foi preciso ir a outros ministérios pedir mais dinheiro, mas como é sabido, quando se dá, também se quer receber. O ministério da saúde entrega, para figurantes todos os doentes, da grande Lisboa que não têm cama no hospital, O exercito também está disposto a dar dinheiro mas quer o terreno atrás do CCB para uma base aerea para proteger o presidente em Belém e o ministério do trabalho entrega todos os desempregados, que já estão pagos, para um espetáculo faustoso todos querem vir e entrar mas é preciso tomar medidas. Não sabendo se o espetáculo tem alguma ideia artística, sabemos apenas que vai ser faustoso, enorme, grandioso mas Fausto também é chamado aqui ou não fosse o titulo da função, uma realidade faustosa para construir este espetáculo que vai marcar os 25 anos do centro cultural de Belém.

Fausto, da Companhia Mala Voadora, encomenda do CCB para o aniversario dos 25 anos, estreia esta noite no Grande auditório e fica de hoje até sexta às 9 da noite e sábado, último dia às 4 da tarde.