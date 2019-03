Martim Crimp escreve para teatro com este título delicioso O Resto Já Devem Conhecer do Cinema, a partir das Fenicias de Euripedes, que já é por sua vez uma escrita a partir do Édipo Sófocles, agora nesta leitura dos dois encenadores que já fizeram equipa noutros momentos, Nuno Carinhas e Fernando Mora Ramos. O Coro, ou o não coro que fala Fernando Mora Ramos, que é o publico, não se sobrepõe, até porque não fala ao coro desta tragédia, um coro de Quatro vozes, mas vozes de 4 mulheres contundentesque não escolhem as palavras para dizer tudo o que pensam, e fazem as perguntas mais desconcertantes, por exemplo por que é que o Mediterrâneo é um cemitério? Este aqui e agora de Martim Crimp, não retira nada do texto, ou da base do texto, está lá quase tudo, mas agora com expressões e palavras coloquiais, mesmo de conversa de rua, que por vezes é até obscena. Como Tebas, a cidade inicial desta tragédia, agora é a Europa, cidade decadente e debaixo da ameaça, com este humor corrosivo do britânico Martim Crimp

de Martin Crimp a partir de Fenícias, de Eurípides tradução Isabel Lopes encenação Nuno Carinhas, Fernando Mora Ramos figurinos e cenografia Nuno Carinhas desenho de luz Rui Monteiro desenho de som João Oliveira interpretação António Afonso Parra, Ana da Cunha, Carlos Borges, Fábio Costa, Fernando Mora Ramos, Isabel Lopes, Joana Carvalho, João Cardoso, Jorge Mota, Manuel Petiz, Pedro Frias, Sara Barros Leitão e Mafalda Taveira, Maria Luís Cardoso, Marta Taveira, Sofia Nero Guimarães (coro) produção TNSJ em colaboração com Teatro da Rainha dur. aprox. 2:00 M/12 anos English Subtitles Língua Gestual Portuguesa + Audiodescrição 3 abr qua 19:00 Carta-Branca: Oficinas e Babysitting 30 mar sáb 19:00 M/4 anos inscrição € 2,50 Conversa pós-espetáculo 29 mar

O Resto Já Devem Conhecer do Cinema, é produção própria do Teatro Nacional S.João, no Porto e fica quartas e sábados às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e domingo às 16h00, ainda até 14 de abril.