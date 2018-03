O Tempo de Uma Vida, ou Um Dia Inteiro, em Banda Sonora

Ao contrário de outras ideias, primeiro há a banda sonora e o texto foi tricotando a musica, num lugar onde tudo pode afinal acontecer, escreveu Ricardo Neves Neves para este espetáculo, começando pelo titulo Banda Sonora. a música surgiu primeiro, mas também foi-se construindo ao longo dos ensaios, pouco se conheciam e afinal percebeu Filipe Raposo afinal nas palavras e na musica um do outro havia afinidades. Seis atrizes que cantam, e a escolha delas partiu de uma premissa, aos pares são muito parecidas, no ar e nas vozes, elas são de facto seis atrizes mas fazem apenas três personagens, num dia, ou numa vida inteira. As vozes com uma orquestra em palco, numa floresta onde no tempo de vida de uma borboleta, que pode ser também o nosso tempo de vida, três meninas vivem órfãs, numa floresta, em apenas um dia, ou uma vida inteira.

Banda Sonora está no Teatro S.Luiz, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 21. 00h e no domingo, ultimo dia, às 17.30h.