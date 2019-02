Oleanna de Ricardo Pais

Duas personagens e um telefone que também é uma personagem, Ricardo Pais encena Oleanna de David Mamet, com tradução de Pedro Mexia. John e Carol, um homem e uma mulher, ele professor universitário, ela uma aluna, ex aluna, que o acusa de assédio sexual, parece que foi escrito ontem, um tema de sempre. Nós os espetadores não conseguimos tomar partido, uma posição sobre o homem ou sobre a mulher. Esta é uma peça de atores, com um palco quase despido não fosse a performance instalação de Filipe Cortez, sem música, um lugar da realidade que podemos reconhecer. Este é um texto armadilhado, que é difícil antever e resolver escreve Ricardo Pais, neste regresso ao teatro de onde nunca saiu.. Oleanna de David Mamet, com encenação de Ricardo Pais, estreia hoje na sala estúdio Latino do Teatro Sá da Bandeira, e fica sempre às 9 da noite de quarta a domingo até 17 de março.

