O encenador suíço, Milo Rau, traz agora ao Porto, Os 120 dias de Sodoma, o mesmo título do filme de Pasolini que parte das palavras do romance de Marquês de Sade. O poder, o voyeurismo, o que é normal e o que é anormal. Tiago Guedes, diretor do Teatro Rivoli fala neste encenador como o "enfant terrible" da encenação teatral na Europa. Este espetáculo decalca muito o filme de Pasolini, mas traz também para mais perto, para estes dias, o lugar do poder, da subordinação do voyeurismo, do que é normal e do que é anormal, como atores, uma companhia de teatro de Zurique, a Hora, só com atores com trissomia 21. O lado visual, por vezes até agreste de um banquete, que enche o palco, também com o vídeo para carregar as imagens que o publico possa não estar a ver bem, um banquete que tal como no filme traz para a frente do palco as imagens mais duras da peça. Pode parecer demasiado duro o trabalho de Milo Rau e este espetáculo pode ser o exemplo disso mas o que se pode dizer de Milo Rau é que há mais ternura do que pudor no trabalho que faz.

PUB

Texto e encenação Milo Rau, Cenografia e figurinos Anton Lukas, Video Kevin Graber, Desenho de luz Christoph Kunz , Dramaturgia Gwendolyne Melchinger, Pesquisa e colaboração dramatúrgica Rolf Bossart, Mirjam Knapp , Assistente de encenação Manon Pfrunder , Diretor artístico do Theater Hora Michael Elber , Interpretação Noha Badir, Remo Beuggert, Gianni Blumer, Matthias Brücker, Nikolai Gralak, Matthias Grandjean, Julia Häusermann, Sara Hess, Robert Hunger-Bühler, Dagna Litzenberger Vinet, Michael Neuenschwander, Matthias Neukirch, Tiziana Pagliaro, Nora Tosconi, Fabienne Villiger, Produção Schauspielhaus Zürich - Theater Hora

Falado em alemão, com legendagem em português e inglês

Os 120 dias de Sodoma, de Milo Rau, Estreia hoje e fica apenas até amanhã sexta feira, no Teatro Municipal do Porto, O Rivoli, sempre às 21h00.