Os 80 e 90 do rock português a fechar o ano

Não é um regresso ao passado, começa por avisar Luís Varatojo. O diretor musical é, também ele, um homem do rock português. As marcas de uma geração, que ainda ressoa nas nossas cabeças, mesmo que aquele riff de guitarra ou o refrão de uma canção não se saiba de onde veio. A escolha é vasta como sabemos, mas há também, como relembra Luís Varatojo, aquelas que não podiam faltar. O próprio Luís Varatojo podia estar em palco como músico dos Peste & Sida ou Despe & Siga, mas achou melhor não. O espetáculo é único, depois da meia noite, com nomes como Ana Bacalhau, Ana Deus, Lena D'Água, Luís Portugal, Miguel Ângelo, Viviane, Xana, Rui Pregal da Cunha e Samuel Úria

Fila J com José Carlos Barreto.

No Terreiro do Paço, em Lisboa passagem de ano, com vários concertos antes da meia-noite. Este ano, um especial único com a música dos anos 80 e 90 do rock pop português.