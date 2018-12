Os Lugares de 23 Nobel Da Literatura

Os lugares onde viveram, os sitos preferidos, onde escreveram, são 23 prémios Nobel da Literatura, fotografados por Kim Manresa e textos de Xavi Ayén, o director da Fundação Saramago Sérgio Machado Letria fala nesse trabalho meticuloso apresentado para marcar os 20 anos do Nobel português de Saramago. As fotos do lugares e dos escritores e também as vozes e os ruídos, como a voz de Saramago a ressoar há vinte anos no discurso do Nobel em Estocolmo, no palácio real. O prémio Nobel da Literatura tem a chancela da Suécia e depois de ver as fotografias há também uma ideias a debater sobre alguns desses escritores que têm o prémio lá em casa. Escrevem sobre si mesmos, dos autores da exposição Silêncio e Memória, o silêncio pode conseguir ser extremamente conciso. É nesse silêncio que, ao contemplarmos memóriaia numa imagem, nos encontramos a nos mesmos.

Exposição de fotografia dos lugares de 23 prémios Nobel da Literatura, no Torreão Poente, Museu de Lisboa, da Praça do Comércio, ainda até 24 de fevereiro.