Os Muitos Limbos em Limbo

É um lugar de espera, normalmente o Limbo, mas Sara Carinhas quis fazer este espetáculo com várias ideias de limbo, o limbo de cada um dos atores, que partem para estas histórias, umas verdadeiras, outras de ficção, a guerra, os refugiados, a Pátria, a coragem, a fuga. Histórias que vão sendo contadas, que não têm ligação entre elas, ali no meio do publico, porque tudo se passa no chão da sala e não no palco, são as histórias do mundo, que nos entrelaçam, ali quase ao pé do ouvido. Não é um panfleto, Sara Carinhas não quer uma bandeira, quer apenas mostrar, deixar tudo em aberto. É necessariamente triste mas como ouvimos nestas palavras há qualquer coisa que apesar de tudo nos move, dizem, a arte pode não mudar nada mas querem continuar. Nada está perdido afinal de contas, nestas histórias, em várias línguas com vários sotaques, em Limbo.

DIREÇÃO ARTÍSTICA E ENCENAÇÃO Sara Carinhas APOIO À DRAMATURGIA Cristina Carvalhal ASSISTENTE DE DIREÇÃO Pedro Rei INTERPRETAÇÃO António Bollaño, Carolina Amaral, Filomena Cautela, Marco Nanetti, Nádia Yracema, Pierre Ensergueix CONSULTORIA ARTÍSTICA Ana Vaz DESENHO DE LUZ Cristina Piedade DESENHO DE SOM Madalena Palmeirim REGISTO VÍDEO Ana Cunha FOTOGRAFIA Sara Pinto Soares PRODUÇÃO Causas Comuns PRODUTOR EXECUTIVO Pedro Rei PARCERIA A Voz do Operário APOIO Pólo Gaivotas-Boavista/CML, Companhia Olga Roriz, ONE your first stop, Apoio e Residência artística Centro Cultural Vila Flor / Centro de Criação de Candoso COPRODUÇÃO Causas Comuns, Teatro Municipal do Porto- Rivoli e São Luiz Teatro Municipal / Causas Comuns é uma estrutura apoiada pela República Portuguesa - Ministério da Cultura - Direção Geral das Artes

Limbo, espetáculo de Sara Carinhas, na Voz do Operário em Lisboa, estreia esta noite e fica sempre às 9 da noite até terça feira dia 22 de janeiro.