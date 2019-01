Otelo, o nobre e destemido guerreiro, o estranho forasteiro, Otelo tem essa cor da pele diferente e conquista-nos, como guerreiro e como herói, Nuno Carinhas que só tinha entrado neste universo de Shakespeare, a época passada com McBeth e agora continua com Otelo, como se fosse um díptico, ainda para mais de novo a tradução de Daniel Jonas que traz Otelo para uma dimensão contemporânea. A tragédia trágica, aquela que podia ser o farol de todas as tragédias a diferença e a vulnerabilidade o ciúme e a traição. Este Otelo de Nuno Carinhas joga com a luz e o reflexo, a água que rodeia Veneza e Chipre, lugares deste amor de Desdémona, e da trama de Otelo. Olhar o mal por duas visões, radicais e exuberantes, porque só se vê a maldade em pleno uso.

Otelo, com encenação de Nuno Carinhas, está no Teatro Nacional S. João, no Porto e fica às quartas e sábados às 19h00, quintas e sextas às 21h00 e aos domingos às 16h00, ainda até 20 de janeiro