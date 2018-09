Otelo, o nobre e destemido guerreiro, o estranho forasteiro, Otelo tem essa cor da pele diferente e conquista-nos, como guerreiro e como herói, Nuno Carinhas que só tinha entrado neste universo de Shakespeare, a época passada com McBeath e agora continua com Otelo, como se fosse um díptico, ainda para mais de novo a tradução de Daniel Jonas que traz Otelo para uma dimensão contemporânea. A tragédia trágica, aquela que podia ser o farol de todas as tragédias a diferença e a vulnerabilidade o ciúme e a traição. Este Otelo de Nuno Carinhas joga com a luz e o reflexo, a agua que rodeia Veneza e Chipre, lugares deste amor de Desdémona, e da trama de Otelo. Olhar o mal por duas visões, radicais e exuberantes, porque só se vê a maldade em pleno uso.

encenação, cenografia e figurinos Nuno Carinhas, desenho de luz Nuno Meira, desenho de som Francisco Leal, assistência de encenação Sara Barros Leitão, interpretação António Durães, Diana Sá, Dinarte Branco, Joana Carvalho, JoãoCardoso, Jorge Mota, Maria João Pinho, Paulo Freixinho, Pedro Almendra, Pedro Friase Produção TNSJ

Otelo, com encenação de Nuno Carinhas, estreia esta noite no Teatro Nacional S.João, no Porto e fica às quartas e sábados às 7 da tarde, quintas e sextas às 9 da noite e aos domingos às 4 da tarde, ainda até 13 de Outubro.