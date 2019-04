Parsifal, A Páscoa de Wagner

A Orquestra Sinfónica Portuguesa e o coro do Teatro Nacional S. Carlos, fazem em versão de concerto a ópera Parsifal de Wagner, a partir de um poema épico, do cavaleiro que vai em busca do santo graal. O maestro João Paulo Santos fala na escolha da direção artística do preludio, excertos do primeiro ato e todo o terceiro ato por razões práticas. Foram escolhidas as partes onde o coro tinha participação para justificar a viagem de Lisboa ao Porto, no concerto de sexta feira no Coliseu.Parsifal remete para uma celebração eucarística, com toda a dimensão mística da fé, até Wagner não lhe quis chamar ópera. Wagner com Parsifal, a ultima ópera a ser acaba, em tempos de Pascoa, na busca do santo graal.

CONCERTO DE PÁSCOA: PARSIFAL (EXCERTOS) Richard Wagner [1813-1883] Erin Caves Parsifal Ante Jerkunica Gurnemanz Michael Kraus Amfortas Sónia Alcobaça KundryGraeme Jenkins direção musical Coro do Teatro Nacional de São Carlos Maestro titular Giovanni Andreoli Orquestra Sinfónica Portuguesa Maestrina titular Joana Carneiro

"Parsifal" com a Orquestra Sinfónica Portuguesa com o coro do Teatro Nacional S. Carlos, esta noite no teatro S. Carlos, em Lisboa, concerto único às 21h00.