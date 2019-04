Páscoa Barroca na Casa da Música

É com Stabat Mater de Pergolesi que a Orquestra Barroca da Casa da Música, marca o programa desta noite, figura central do barroco do inicio do século XVIII e como afirma André Quelhas, coordenador da Orquestra esta é a obra fundamental de Pergolesi. Um programa que inclui ainda obras de Scarlatti, Vivaldi e Correlli com a voz soprano de Rowan Pierce e do contra tenor Iestyn Davies, uma estrela do barroco europeu. As Vozes do barroco que querem chegar ao céu, em tempo de Páscoa, em concerto

ORQUESTRA BARROCA CASA DA MÚSICA Laurence Cummings direcção musical, Iestyn Davies contratenor, Rowan Pierce soprano, Pedro Castro e Andreia Carvalho oboé, Alessandro Scarlatti Sinfonia di Concerto Grosso nº 3 em Ré menor

A. Vivaldi Concerto para 2 Oboés em Ré m, Rv 535, Arcangelo Corelli Concerto Grosso Op. 6 nº3 em Dó menor, Giovanni Battista Pergolesi Stabat Mater

Orquestra Barroca da Casa da Música, esta noite, no Porto, às 21h00.