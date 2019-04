Pathos, A Grécia Antiga

A Palavra grega "Pathos", remete para esse inicio desta civilização, uma espécie de viagem a um futuro que está ancorado nesse passado. "Pathos" é uma criação de Cátia Pinheiro e José Nunes que começa por enunciar a ideia base do espetáculo, ir lá atrás ao inicio de tudo e ver no que deu. Se estamos a falar de Grécia antiga, em teatro, estamos com com toda a certeza, a falar de Tragédia, estamos aqui perante uma tragédia. Apesar de tudo, José Nunes, não quer acreditar que este é um espetáculo desencantado, mesmo que a tragédia esteja sempre presente. Pathos também traz esse desejo de ação, atirar uma pedra a um lago de águas paradas, para agitar, fazer mexer,

PUB

criação Cátia Pinheiro, José Nunes, colaboração dramatúrgica , Diogo Bento, cenografia Cátia Pinheiro, figurinos , Jordann Santos, desenho de luz , Daniel Worm d"Assumpção, som

Vasco Rodrigues, assistência desenho de luz e apoio técnico , Pedro Nabais, interpretação, Cátia Pinheiro, Mafalda Banquart, Margarida Carvalho, Tiago Jácome

coprodução

Pathos, é um espetáculo da Companhia Estrutura, e estreia amanhã no Teatro Carlos Alberto e fica de quarta a sexta às 21h00 e no sábado, dia 13, último dia, às 19h00.