Periferias Centradas em Sintra

O Festival Periferias é um encontro em forma de festa, com música, artes performativas, teatro e dança, com os olhos na lusofonia, mas como diz o diretor Nuno Correia Pinto, são as periferias que encontram este centro em Sintra.

PUB

Este ano o Festival Periferias cresceu e nada no concelho de Sintra ficará periférico, mais dias e alargado a todos os recantos, também com oficinas, onde crianças com necessidades especiais vão ter uma atenção especial, mas também o resto do mundo da lusofonia chega a Sintra.

O Festival Periferias também aparece nos sítios mais inusitados, nas ruas e até nos comboios. A arte de muitos lugares que falam português, com os muitos sotaques da Lusofonia mas também com as muitas linguagens do território muitos na periferia que se juntam em Sintra.

Festival Periferias em Sintra até 17 de março.