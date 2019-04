Próximo, em Sintra

O Título aproxima-nos dos outros, quem são eles e com o trabalho de campo e a recolha de testemunhos, a equipa que faz este espetáculo, com Susana Gaspar a encenar, que aproxima as pessoas da ideia de teatro, de ir ver um espetáculo de teatro onde os próprios podem ser os protagonistas das histórias contadas. Uma recolha de histórias, por três lugares diferentes do concelho de Sintra com vivencias e experiências diferentes, como as muitas fotos que já foram feitas das cuecas no estendal, não é o dormitório nem a Sintra dos turistas é quem ali vive todos os dias, todas as horas. São estas histórias depois tricotadas a uma ideia de ficção para que se forme uma dramaturgia para se poder contar e olhar mais de perto para este mundo tão perto e tão longe. Histórias contadas, as muitas histórias de Sintra, de três lugares com muitos sotaques, cores, maneiras, vozes.

PUB

Encenação e dramaturgia: Susana C. Gaspar | Apoio à dramaturgia e documentação: Inês Vieira | Criação e Interpretação: Diana Narciso, Miguel Moisés, Patrícia Cairrão, Susana C. Gaspar | Música original: Carlos Garcia | Cenografia e figurinos: Companhia de Teatro de Sintra | Desenho de Luz: Marco Lopes | Montagens: Luiz Quaresma e Marco Lopes | Operação de Luz e Som: Marco Lopes, Uma Produção Chão de Oliva - Companhia de Teatro de Sintra

Próximo é um espetáculo de teatro documental da Companhia Chão de Oliva na Casa de Teatro de Sintra, e fica de quinta a sábado às 9 e meia da noite e ao domingo às 16h00.