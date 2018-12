Quartett, Vinte anos depois

As Duas Companhias já se tinham juntado neste espetáculo, Quartett de Heiner Muller a partir das Ligações Perigosas de Chorderlos de Laclos. Tiago Rodrigues diretor do Teatro Nacional D.Maria II, foi ver este espetáculo ao Porto, em 1999, quase há vinte anos e é, e continua a ser, um dos espetáculo da vida. Agora também os dois interpretes estão mais velhos, para um espetáculo que fala disso mesmo, esse olhar desencantado da vida, com o mundo lá fora em colapso, ou talvez já desaparecido, eles tentam, este homem e esta mulher ter de novo amor, um carinho, mesmo que violento. Um texto marcante do seculo XX, Quartett de Heiner Muller,que, também tem essas personagens de Laclos , Valmont e a Marquesa e depois, tudo o que é misturar um texto e a dança das palavras. "Já te viste ao espelho?", diz Valmont para a Marquesa, hoje vinte anos mais tarde, também o ator e a bailarina, fazem outro sentido dentro destas palavras, mesmo que o espetáculo seja exatamente o mesmo, de há vinte anos

texto Heiner Müller, a partir de As ligações perigosas, de Choderlos de Laclos, tradução Marc von Henning, conceito Anne Teresa De Keersmaeker, Cynthia Loemij, Frank Vercruyssen, Jolente De Keersmaeker, com Cynthia Loemij e Frank Vercruyssen, cenografia e luzes Herman Sorgeloos e Thomas Walgrave, figurinos An D"Huys, produção Rosas e tg STAN, coprodução (1999) Kaaitheater, coprodução De Munt / La Monnaie, Rosas e tg STAN são estruturas financiadas pela Comunidade Flamenga, A versão inglesa do espetáculo estreou a 20 de maio de 1999 no B.I.T - Bergen (Noruega), Nota: Espetáculo falado em inglês, com legendas em português

Quartett da companhia Rosas de Stan, da Belgica, de novo em Portugal, agora no Teatro Nacional D.Maria II, hoje, amanhã às 7 da tarde, na quinta feira, último dia às 9 da noite.