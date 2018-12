Resistir em Grupo com Pom Pons

Agora o Teatro Experimental do Porto, assenta os pés neste século vinte e um e quer refletir em voz alta, em voz muita alta por vezes, quase como resistência, a verdade ou consequência, como um jogo e Gonçalo Amorim quis chamar vários artistas de várias áreas para os ajudar nesta reflexão, Cárin Geada, Jonathan Saldanha, Jorge Quintela, Paulo Mota, Pedro André e Nils Meisel (CSF - Collected Sound Fragments), Susana Paixão, Tânia Dinis. Verdade ou Consequencia é o ponto de chegada do trabalho, do imenso trabalho da trilogia das juventudes inquietas do século passado, desde os ano 50, grupo fundador do próprio Teatro Experimental do Porto, Gonçalo Amorim refere isso mesmo essa capacidade criada para esta juventude deste século. O simbolismo passa também por este grupo como se fosse um grupo de resistência, cheio de cor, muita cor em bolas de lã e esperam. Uma visita que fazemos como espetadores e também poderemos, nós os espetadores estar ali também a refletir e a esperar, Verdade ou Consequência

direção artística Gonçalo Amorim, dramaturgia, pesquisa e criação Catarina Barros, Gonçalo Amorim, Marta Bernardes, Rui Pina Coelho criação Cárin Geada, Jonathan Saldanha, Jorge Quintela, Paulo Mota, Pedro André e Nils Meisel (CSF - Collected Sound Fragments), Susana Paixão, Tânia Dinis, criador convidado Daniel Seabra, assistência à criação Patrícia Gonçalves, textos-material Tempestade Doméstica, de Marta Bernardes, e Lavai os Olhos, de Rui Pina Coelho, direção plástica Catarina Barros, desenho de luz Cárin Geada, desenho de som, direção musical e operação de som Pedro André e Nils Meisel (CSF -Collected Sound Fragments), dramaturgia sonora Jonathan Saldanha, vídeo Jorge Quintela, fotos dos slides Tânia Dinis, apoio aos ensaios Pedro Galiza, artistas-performers Nils Meisel, Marta Bernardes, Patrícia Gonçalves, Catarina Barros, Tânia Dinis, Susana Paixão, Gonçalo Amorim, Paulo Mota, Pedro André, Daniel Seabra, Camila Muñoz, coprodução Teatro Experimental do Porto, TNSJ

Verdade ou Consequência é um espetáculo do Teatro Experimental do Porto, estreia esta quinta feira no Teatro Nacional S. João e fica quarta e sábado às 19h00, quinta e sexta às 21h00 e no domingo às 16h00, até 16 de dezembro.