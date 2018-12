Romance da Raposa de Alexandre Delgado

Um piano em cena para música escrita dançando sobre a musicalidade das palavras de Aquilino Ribeiro, quando foi feito o desafio ao compositor Alexandre Delgado, ora aí está uma das ideias que já andava a perseguir. A música, neste espetáculo tornou-se um elemento tão essencial como as palavras e na criação ficou quase um musical, sem canções, com um piano a pontuar e a ser uma outra personagem. A história do Romance da Raposa, a raposeta, matreira é a protagonista, nesta história de natal, escrita por Aquilino Ribeiro para dar ao filho como prenda de Natal, talvez valha a pena lá ir da uma vista de olhos, porque o Natal também tem estas coisas. Uma raposeta, ela que ladina consegue levar por diante os seus intentos de sobrevivência entre os mais fortes, entre o poder, são as palavras buriladas de Aquilino Ribeiro e o entusiasmo musical de Alexandre Delgado

Texto a partir do romance homónimo de Aquilino Ribeiro, Encenação e adaptação de Teresa Gafeira Interpretação de Anabela Ribeiro, Carolina Dominguez, João Farraia e João Maionde Piano Alexei Eremine, Movimento Natasha Tchitcherova, , Música original de Alexandre Delgado, Cenários e figurinos de António Lagarto

Romance da Raposa, está no Teatro Municipal de Almada, este domingo às 11 da manhã e às 4 da tarde.