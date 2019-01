Sade em Palco, Música, Sexo e Filosofia

A Filosofia na Alcova de Marquês de Sade é o ponto de partida para estes sete diálogos libertinos, e sobre este nome não há dúvidas sobre o que aí vem, já está no título, música, sexo filosofia e poesia, são as mesmas palavras de Sade que ficaram na tradução, as mesmas. Boudoir, sete diálogos Libertinos, é um grito de liberdade, sim garante Martim Pedroso é como um manifesto, esticar a corda ao limite mesmo que a sociedade não tenha de viver sobre esse limite. Em ambiente de alcova, com cheiro a incenso e panos brilhantes e roupas de corte, é o momento em que a sociedade pode dizer que não quer mais viver agarrada a conceitos e a preconceitos. Destruir os muros e filtros,, procurar sem medos é a proposta

Direção Martim Pedroso, Interpretação Flávia Gusmão, João Gaspar, João Telmo, Maria João Abreu, Margarida Bakker, Martim Pedroso, Pedro Monteiro e Sofia Soares Ribeiro, Movimento e Coreografia Marlyn Ortiz, Figurinos David Ferreira e João Telmo, Cenografia RueffaMúsica Carlos Morgado, Vídeo Edgar Alberto, Voz off Cláudia Efe, Fotografia Alípio Padilha, Direção Técnica e Desenho de Luz Paulo Santos, Corodução Teatro da Trindade INATEL, Nova Companhia e Teatro Municipal do Porto, Apoios Antiquoeste Maleta Vermelha L"Atelier e Mise en Scène

Boudoir, Sete Diálogos Libertinos, estreia esta noite na sala estúdio do Teatro da Trindade, em Lisboa e fica de quarta a sábado às 21h30 e aos domingos às 17h00, até 10 de Março.