Sarah Bernhardt, Está no S.Luiz

Sarah, é Sarah Bernhardt, actriz, só por facilidade de linguagem, ela que foi tudo no teatro, de empresária, a cenografa, figurinista, excêntrica mulher magra muito magra no final do século XIX, num mundo de mulheres anafadas. Miguel Loureiro, pegou nesta mulher, que tem uma placa logo na entrada do S.Luiz e escreveu um texto para a atriz Beatriz Batarda que traz esta mulher a este palco que não é um palco. Miguel Loureiro traz a sarah Bernhardt para dentro do teatro mas não a leva para o palco, e traz as palavras da atriz para a boca de outra actriz, Beatriz Batarda, sem encarnar a personagem, mas ficando ali perto. Paris/Sarah/Lisboa, Sara Bernhardt que também passou por Lisboa, onde hoje volta a passear as suas próprias palavras e outras ideias construídas agora olhando para ela na placa na parede do teatro S. Luiz, Sarah Bernhardt.

TEXTO, ENCENAÇÃO E ESPAÇO CÉNICO Miguel Loureiro INTERPRETAÇÃO Beatriz Batarda PARTICIPAÇÃO ESPECIAL E COORDENAÇÃO DE FIGURINOS DESENHO DE LUZ Daniel Worm d" Assumpção ASSISTÊNCIA DE ENCENAÇÃO Rafael Rodrigues PRODUÇÃO EXECUTIVA Nuno Pratas/Culturproject UMA ENCOMENDA São Luiz Teatro Municipal em coprodução com Théâtre de La Ville "Chantiers D"Europe".

Paris/Sarah/Lisboa, regressa à programação do Teatro S.Luiz, nos 125 anos estreia hoje e fica até 14 de abril, de quarta a domingo sempre às 19h00.