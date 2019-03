Seremos Felizes a Trabalhar?

O Título é em inglês porque é repartido com Portugal, Itália e Grécia, A Manual Of Work and Hapiness, fazer um espetáculo para dizer que afinal não é o trabalho que dá felicidade ao homem, Jorge Andrade das Mala Voadora, fala nesta ideia de espetáculo com uma base fundamental, os personagens são 18 pessoas locais, que nunca tiveram nada a ver com teatro, em palco estes participantes preparam um jantar e conversam, contam histórias. A questão maior é esta: como é que podemos ser felizes? e como é que podemos organizar o trabalho? Este espetáculo no final de tudo ficará na net, livre de direitos a peça e todas as indicações para ser feita em qualquer parte do mundo. Dará o trabalho felicidade, será o trabalho a única coisa que dignifica o ser humano, amanhã à tarde, no Porto, reflete-se sobre uma ideia sobre isso, no Manual do Trabalho e da Felicidade.

Conceção do manual e direção Jorge Andrade, com assistência de Maria Jorge, Texto Pablo GisbertInterpretação Vítor d'Andrade e um grupo de participantes locais, Cenografia José Capela com edição de imagem de António MV, Desenho de luz Rui Monteiro, Execução de figurino Aldina Jesus, Fotografia de cena José Carlos Duarte, Vídeo de divulgação Jorge Jácome e Marta Simões, Coprodução Artemrede (Portugal), Pergine Spettacolo Aperto (Itália), Arboreto Teatro Dimora (Itália), Teatro Municipal e Regional de Patras (Grécia), Cofinanciamento Programa Europa Criativa da União Europeia

Manual de Trabalho e Felicidade estreia amanhã, sábado dia 8 de março, no Teatro Municipal do Porto, no Palco do auditório do Campo Alegre, espetáculo único às 4 da tarde.