Solrir, humor em Festival no Algarve

A edição deste ano do Festival Solrir fecha hoje, em Albufeira com o melhor cartaz para começar a rir muito com este 2018, Cristina Arvelos da organização do Festival apresenta este ultimo dia com o humorista que sempre esteve em todas as edições o Nilton. O Solrir dá para tudo, tem sido nestes últimos doze anos uma abertura do ano com humor, com um publico que já sabe o que esperar ou para espreitar o que se está a fazer de novo no humor português. O ultimo dia é hoje, dia 2, depois do feriado ainda há mais humor no Festival Solrir no Algarve.

