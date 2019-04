Sophia na Essencia do Tempo

Como é que se dançam as palavras, como é que se dança um poema, como os da Sphia, o coreografo Vasco Wellemkamp diz que não se dançam as palavras, a dança é o corpo, o momento.Vasco Wellemkamp quis is buscar a essência da poeta, não quis fazer uma biografia dançada da mulher ou da obra, mesmo que o espetáculo tenha palavras de Sophia de Mello Breyner, ditas em voz alta, pela própria. Para além da estreia desta peça, o coreografo Vasco Wellemkamp quis juntar mais duas peças da companhia para criar um ambiente poético na substancia do tempo. A terra o sol o vento o mar, são a minha biografia e são meu rosto, palavras de Sophia,

Estreia esta noite no teatro Camões, no Parque das Nações, em Lisboa e fica ainda até 13 de abril.