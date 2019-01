Soprar a Vida das Palavras

Sopro, pode ser um sopro de vida da o ator e para a personagem que por um momento perdem o texto e o ponto, neste caso a ponto Cristina Vidal que quase 40 anos de teatro, sopra a vida através das palavras do texto perdido, este foi o ponto de partida de Tiago Rodrigues. Em cena, A Ponto, à vista de todos, marca os personagens no palco e vai soprando o texto. Uma homenagem a todos os do teatro os que estão à vista e os que têm a pele pálida e vestem de escuro por estarem sempre na sombra. Em palco cinco atores, num teatro fechado, em ruínas onde ervas crescem nas tábuas, cinco atores a ponto e muitos fantasmas das muitas palavras que ainda ressoam de peças antigas. Um sopro de vida para os atores, que fazem viver as personagens, vem daquela pessoa, na escuridão, sempre atenta a amar o teatro

texto e encenação Tiago Rodrigues, com, Beatriz Brás, Carla Bolito, Cristina Vidal, Isabel Abreu, Marco Mendonça, Romeu Costacenografia e desenho de luz Thomas Walgrave, figurinos Aldina Jesus, sonoplastia Pedro Costa, assistente de encenação Catarina Rôlo Salgueiro, tradução Thomas Resendes, legendagem Rita Mendes, produção TNDM II, coprodução ExtraPôle Provence-Alpes-Côte d"Azur, Festival d"Avignon, Festival Terres de Paroles SeineMaritime - Normandie, La Criée Théâtre national de Marseille, Le Parvis Scène nationale Tarbes, Pyrénées, Teatro Viriato, Théâtre de la Bastille, Théâtre Garonne scène européenne

Sopro é um espetáculo de Tiago Rodrigues, Regressa à sala Garrett do Teatro Nacional D.Maria II, estreia hoje e fica quartas feira e sábado às 7 da tarde, quinta e sexta às 9 da noite e aos domingos às 4 da tarde ainda até 19 de Janeiro.