Teatro, no Teatro, Dentro do Teatro

Teatro, o titulo é eloquente, igual a ele próprio dá a dimensão do que aí vem. na frente do palco dois atores, para os muitos que vão chegando,

há dois atores que estão mais debaixo dos holofotes, de várias gerações, neste caso Rui Mendes e Beatriz Batarda, olhar o teatro por dentro,

os atores, as memorias que trazem, as memórias que nos trazem. São eles os atores e os personagens deles, e também são convocadas as personagens

que já fizeram, em outras peças, pedaços de memória, dos textos, mas também das suas próprias vidas, mesmo sem sabermos,, nós os espetadores se é ou não ficção.

o Teatro é isto e mais, aqueles que fazem teatro têm essa capacidade, até onde são capazes de nos virar a vida ao contrário?

Teatro, com: Beatriz Batarda, Cirila Bossuet, João Grosso, Lúcia Maria, Rui Mendes, elenco infantil Ásia Borralho Galante, Maria Abreu e Sara Barbosa

Teatro, estreou no sábado passado e fica às quartas e sábados às 19: 00h, quinta e sexta às 21: 00h e domingo às 16: 00h, até 14 de outubro na Sala Garrett do Teatro Nacional D.Maria II, em Lisboa,