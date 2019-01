Terras sem Sombra de Volta ao Alentejo

É com as vozes à cappella que começa a edição deste ano do Festival Terras sem Sombra, com Spleman College Glee Club de Atlanta, na igreja de São Cucufate em Vila de Frades, as vozes de jovens negras, com os espirituais tradicionais, José António Falcão a voz do Festival Terras sem Sombra destaca esta abertura que marca também o país convidado os Estados Unidos. O Canto à cappella que ecoa por todo o Alentejo por onde se vai espraiar o Festival Terras sem Sombra, 13 concelhos do Alentejo e este ano alargado à Estremadura Espanhola e as duas zonas com antigas ligações a Portugal, Valencia de Alcântara e Olivença. Este primeiro fim de semana, em Vidigueira, para além da música, há também a partilha do território com a barragem de Pedrogão onde os peixes sobem o rio Guadiana de elevador e depois o pão, o pão do Alentejo com a visita a várias padarias tradicionais, com um verdadeiro meter a mão na massa, olhando todo o processo do pão, incluindo comendo-o. O pão que todos amassaram na Vidigueira, antes da música à noite Terras sem Sombra u Festival que ocupa o território e que olha para o mais ancestral e o mais contemporâneo, desta vez entre Portugal e Espanha.

