Timão dos Praga

O Teatro Praga fecha assim a trilogia que se propôs fazer com Shakespeare com a reescrita do compositor Henry Purcell e do escritor Thomas Shadwell, primeiro Sonho de uma noite de Verão, depois, A Tempestade e agora Timão de Atenas, com a reescrita de José Maria Vieira Mendes. Dentro desta nova leitura e partindo desde logo de Purcell, há uma mascarada, ou seja era uma maneira das pessoas da corte, incluindo o Rei poderem fazer um espetáculo mais aligeirado sobre o mesmo tema de Shakespeare. O Timão de Atenas é um homem rico que distribuiu todo o dinheiro que tem e quando se acaba ele pede aos que deu anteriormente dinheiro para o ajudar as pagar as dividas e todos recusam, então resolve fugir para uma gruta onde encontra o ouro e promete vingança da cidade, é o capitalismo do luxo responde o teatro praga com este texto de José Maria Vieira Mendes. Dois momentos, num espetáculo que mostra o fausto e a riqueza no inicio e depois o despojado Timão na gruta da floresta que renova a vingança sobre a cidade.

Criação Teatro Praga (André e.Teodósio, Cláudia Jardim, José Maria Vieira Mendes e Pedro Penim), Texto José Maria Vieira Mendes, Direção Ludovice Ensemble Fernando Miguel Jalôto, Atores André e.Teodósio, Cláudia Jardim, David Mesquita, Diogo Bento, Joana Barrios, João Abreu, Marcello Urgeghe, Patrícia da Silva e Pedro Penim, Cantores Ana Quintans (Cupido [soprano]), Joana Seara (Ninfa [soprano]), André Baleiro (Baco [barítono]), Fernando Guimarães (Seguidor de Baco I [tenor]) e André Lacerda (Seguidor de Baco II [tenor]).,Orquestra Stephen Mason (Trombeta), Joana Amorim (Flautas), Pedro Lopes e Castro (Oboé e Flautas), Andreia Carvalho (Oboé), José Rodrigues Gomes (Fagote e Flautas), Sabine Stoffer (Concertino/Violino solo), Patrizio Germone (Violino solo), César Nogueira (Violino), Flávio Aldo (Violino), Álvaro Pinto (Violino), Denys Stetsenko (Violino), Lúcio Studer (Viola), Sofia Diniz (Viola da Gamba), Marta Vicente (Grande Viola da Gamba), Vinícius Perez (Tiorba/Guitarra), Fernando Miguel Jalôto (Cravo), Consultoria artística Vasco Araújo, Vídeo (conceção e edição) André Godinho, Câmaras Cristina Pina, Eduardo Jorge, Cenografia Joana Sousa, Figurinos Joana Barrios, Mestre costureira Rosário Balbi, Desenho de som e sonoplastia Miguel Lucas Mendes, Desenho de luz Daniel Worm d"Assumpção, Direção de produção Andreia Carneiro, Produção Alexandra Baião, Registo de vídeo Mário Negrão, Apoios GriffeHairStyle, GUERLAINAgradecimentos Afonso Palitos, André Sá Fonseca, Carlos Pinto, Céu Barrios, Bruno Bogarim, Cão Solteiro, Família Baião, Filipe Dominguez, Francisco Benevides, Helena Vaz Pereira, Irmã Lúcia, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, José Barros, Junta de Freguesia da Misericórdia, Mercedes e Álvaro, Michał Dobrucki, Miguel e Maria, Nuno Ferreira, Restart, Ricardo Casal, Ricardo, Rita, Jorge e David, Rua das Gaivotas 6, Rúben Santos, Rúben Silva e Vasco Araújo

Timão de Atenas, do Teatro Praga, estreia este sábado, 6 de Abril e dica domingo e segunda feira dia 8 de abril.