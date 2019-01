Um Homem é Engolido por um Crocodilo

Fiodor Dostoievki escreveu este conto, que ficou inacabado, deste homem que foi engolido por um crocodilo e que se mantém vivo dentro do animal. Rui Neto olhou para este conto, decidiu acaba-lo, quer dizer, decidiu mudar tudo, talvez menos o crocodilo e algumas coisas aqui e ali, os nomes das personagens ficaram, Ivan é o protagonista. Enquanto a mulher tem uma viagem para Paris este homem, vestido de caqui, calções, meias até ao joelho e chapéu colonial de safari, debita esta história, contada por outro homem, num microfone e de casaco comprido de cabedal, os ícones estão la todos. Dentro do grande crocodilo albino, o homem engolido, acaba por morrer, o Ivan sucumbe a esta manobra de um tempo que precisa da imagem, do parecer, da viagem para a selfie.

Texto e Encenação Rui Neto, Intérpretes Ana Guiomar, Miguel Raposo, Miguel Sopas, Rui Melo, Músico Dinis Oliveira, Desenho de luz João Rafael Silva, Sonoplastia Cristóvão Campos, Cenografia, Figurinos e Espaço Cénico Rui Neto, Estrutura Cénica Rui Miragaia, Assessoria de Imprensa Mafalda Simões, Assistência Solange Freitas, Produção Executiva Nuno Pratas - Culturproject, Co-Produção Teatro Municipal São Luiz e LOBOMAU - ProduçõesApoio à Criação Fundação GDA, Parceiros DuplaCena, El Corte Ingês, , Teatro da Terra

O Crocodilo ou o Extraordinário Acontecimento Irrelevante estreia esta noite na Sala estúdio Mário Viegas do Teatro S.Luiz, em Lisboa e fica de quinta a sábado às 21h00 e no domingo às 17h30 ainda até 9 de fevereiro.