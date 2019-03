Uma Estrela de Televisão em Fenda

Catarina, é uma mulher de sucesso, jornalista da televisão, mas quando olhamos mais de perto, tem fragilidades, uma vida que a fez a pulso para chegar aqui, Fenda é revelado no fim, Fenda é um texto com encenação de Rodrigo Francisco. A televisão e o jornalismo, a visão que quem está de fora e ao mesmo tempo dentro, espetador, diz Rodrigo Francisco de muito, que sabe que não está lá na informação, e os bastidores de um mundo em permanente competição, mas nada é o que parece, como no teatro. Pode parecer um peça de um mundo desiludido, mas as personagens são como nós, não somos nem bons nem maus, somos o que somos. O modelo criado pela televisão e ainda a correr em fundo África colonial e os novos negócios.

Texto e encenação de Rodrigo Francisco, Intérpretes Adriana Melo, Carlos Fartura, Diogo Dória, João Farraia, João Tempera, Maria João Abreu, Mina Andala e Pedro Walter, Cenografia Jean-Guy Lecat, Figurinos José António Tenente, Luz Guilherme Frazão, Som Miguel Laureano

Fenda é um espetáculo da Companhia de Teatro de Almada com texto e encenação de Rodrigo Francisco, estreia esta noite de sexta feira, 15 de