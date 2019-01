Vinte Personagens que Nunca Foram

A proposta de João Telmo e Martim Pedroso foi aliciar vinte atores que consideraram serem o pilar do teatro em Portugal, nomes como Eunice Munoz, Rui Mendes, Lidia Franco, Ruy de Carvalho, Maria do Céu Guerra, só para dizer alguns e pedir-lhes que vistam um personagem que nunca tenham feito mas que sempre se sentiram seduzidos, Martim Pedroso, diz que foi muito bom ver o ato de generosidade de todos. São fotos em grande formato, a preto e branco, com os adereços e figurinos dessas desejadas personagens, João Telmo acredita no preto e branco para dar dimensão a estes atores. É uma exposição em forma de homenagem a estes vinte atores, são vinte mas podiam ser mais, e há-de ser mais é o projeto da Nova Companhia com fotografia de Telmo Pereira. Vinte caras, de vinte atores que também encenam, figuras do teatro português, que no foyer e no salão nobre do Teatro da Trindade esperam que essas personagens que agora vestem sejam mais do que um desejo.

Teatra, exposição de fotografia de vinte atores e encenadores do teatro português, no teatro da Trindade, ainda até 10 de março.