Zé Manel Taxista, 20 anos de Táxi em Almada

Zé Manel Taxista é Maria Rueff, tem agora vinte anos, mas é o mesmo desde o incio só que a Lisboa de hoje é agora outra e no palco vai lá estar tudo deste boneco que por vezes até se confunde com a própria Maria Rueff. As musicas são cantadas ao vivo, como quem roda o botão do rádio e vai ouvindo os cantores que trazem as canções, uma comedia musical para rir com o Zé Manel Taxista, que também aqui volta à TSF, ele que fez tantas bandeiradas na rádio.

textos de Maria João Cruz, Filipe Homem Fonseca, Mário Botequilha e Rui Cardoso Martins, Encenação de António Pires, Intérpretes Maria Rueff, FF, Rafael Barreto, Ruben Madureira, Sissi Martins, Filipe Rico, Marta Mota, Sara Martins, Tiago Coelho e com a participação especial de João Maria Pinto, Banda André Galvão, Artur Guimarães e Tom NeivaDirecção musical e sonoplastia Artur Guimarães, Cenografia Luísa Pacheco, Figurinos Dino Alves, Coreografia Paula Careto, Desenho de luz Paulo Sabino, Música Artur Guimarães, Fernando Tordo, Herman José, João Gil, Jorge Palma, Manuel Paulo, Paulo de Carvalho, Sérgio Godinho e Xutos & Pontapés, Produção: UAU

Zé Manel Taxista, 20 anos, Uma Comédia com Brilhantina está no Teatro Municipal de Almada. Hoje e amanhã às 9 da noite, domingo às 4 da tarde.