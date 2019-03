John Carpenter recebe prémio de carreira no Festival de Cannes

A organização justificou a distinção, em comunicado, por John Carpenter ser um "criador de emoções cruas, fantásticas e fora do normal. Um cineasta fundamental entre cinema clássico e cinema de género".

A Sociedade Francesa dos Realizadores de Cinema foi fundada em 1968 e é responsável pela organização da Quinzena dos Realizadores, um dos programas paralelos, e não competitivos do festival de Cannes.

Criado em 2002, o prémio "Carrosse d'or" é uma referência ao filme homónimo de Jean Renoir, de 1952, (com tradução portuguesa de "A comédia e a vida") e pretende distinguir "as qualidades inovadores, a audácia e intransigência do cinema de um realizador".

Com uma carreira de mais de 40 anos, John Carpenter é realizador, produtor, argumentista e músico, responsável por filmes de terror e fantástico como "A Cidade dos Malditos", "O Nevoeiro", "A Bíblia de Satanás", "Veio do Outro Mundo" e "Regresso do Mal".

O Festival de Cinema de Cannes decorrerá de 14 a 25 de maio em França e a programação completa será conhecida em meados de abril.