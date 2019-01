200 músicos e 80 bailarinos numa viagem pela história do cinema

Um espetáculo que une dança e música, mais de 200 músicos e 80 bailarinos em palco.

As bandas de música da Arrifana, de Souto, de Lobão e do Vale, todas do concelho de Santa Maria da Feira, juntam-se à academia All About Dance para reinventar 100 anos da história do cinema. Bruno Azevedo é o maestro da Banda do Vale.

"Estamos a falar de mais de duzentos músicos juntos, desde setembro que trabalhamos neste projeto. Os arranjos são do Luís Cardoso".

Um trabalho de Rute Fonseca com sonorização de José António Barbosa. "CineHarmonic 4 Dance" uma homenagem às bandas sonoras que marcam a história do cinema.

A ideia partiu da Câmara Municipal de Santa Maria da Feira e faz parte do programa da Festa das Fogaceiras, que termina este fim de semana. Gil Ferreira, vereador da Cultura, explica que o objetivo é juntar todos os músicos das quatro bandas filarmónicas do concelho, já centenárias, num percurso pela história do cinema.

"Desde os primórdios do cinema, desde o cinema mudo à atualidade. Vamos ter a ficção, a Broadway, nomes como Charlie Chaplin; assim como cinema que marcou o público jovem e família: "O pirata das caraíbas" ou o "Indiana Jones". É um programam muito abrangente que percorre um século de cinema"

Gil Ferreira acredita que esta é uma forma de aproximar o público da cultura e dar visibilidade às bandas do concelho.

"Fomentamos o acesso quer aos músicos, que podem participar em ações distintas, a filarmonia tem um reportório muito próprio e este projeto coloca a filarmonia noutras correntes estéticas".

Temas da história do cinema que vão ser interpretados por mais de 80 bailarinos, com idades entre os 14 e os 45 anos. O espetáculo "CineHarmonic 4 Dance" está a ser preparado há mais de três meses, diz Patrícia Pires, responsável da Academia All About Dance.

"Pegamos numa figura que é Charlie Chaplin e a partir dele criamos um anfitrião que estará com o público. Vamos interpretar alguns temas emblemáticos do cinema, um dos filmes presente é o "Matrix", depois temos dois temas como a musica "Sing, Sing, Sing", de Benny Goodman e outro tem musical "Sweet Charity"; de seguida Charlot e um apontamento de ballet e fado".

Desde a coreografia aos figurinos foi tudo pensado pela Academia. Patrícia Pires promete um espetáculo diferente e muito próximo do público.

"Começa logo no foyer, cá fora as pessoas vão ficar surpreendidas. Há uma grande interação com o público".

Bruno Azevedo, maestro da Banda do Vale, não tem dúvidas de que este espetáculo representa um desafio. "O principal desafio é conseguir juntar tantos músicos a tocar ao mesmo tempo, parece fácil mas não é. Se tivermos músicos não tão bem ensaiados as coisas não vão soar assim tão bem. Duzentos é um desafio, para nós maestros e para as próprias bandas".

O espetáculo "CineHarmonic 4 Dance" está marcado para este sábado, dia 26 de janeiro, às 22 horas, no Europarque, em Santa Maria da Feira.