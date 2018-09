A aldeia com 46 pessoas que se enche de milhares uma vez por ano. Tudo graças à concertina

Com apenas 46 habitantes, a aldeia de Barrenta vive escondida no Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, mas veste-se de gente para o grande dia. São milhares as pessoas que por lá passam no dia das concertinas.

Reportagem de Teresa Dias Mendes, com sonorização de Pedro Picoto

Este ano, a festa tem dois palcos (para as atuações de concertina), 13 porcos (que vão ser assados no espeto) e 4.000 filhós (que adoçam a boca, com o café da Avó). Também há sopa e bebida, mas o prato principal é mesmo a música.

Quatrocentos tocadores de concertina vão animar a aldeia. Há também cantares ao desafio e muitas gargalhadas, como a do sr. Zé, proprietário do café Carreira: "O que eu gosto mais é da desgarrada entre um homem e uma mulher". É a melodia da malandrice.

Fomos ao ensaio na coletividade de Barrenta, o centro cultural da aldeia - onde a concertina, ou "gaita", é a artista principal. Há novos e velhos, homens e mulheres - e brilho nos olhos de todos eles quando a música se solta no ar, ao sinal do professor Ricardo.

Não é fácil dar ao fole e coordenar os movimentos da mão esquerda e direita. Mas não é impossível.

Basta ouvirmos o sr. Manuel, que, aos 78 anos, foi, pela primeira vez, comprar uma concertina. "Nunca tinha tocado um instrumento de música na minha vida" e hoje não falta ao ensaio das segundas-feiras. É ele que nos desafia a passar pela aldeia de Barrenta, em Porto de Mós, este sábado, já com solução para a sobrelotação da aldeia neste dia: "Se não conseguir estacionar o carro, tem lugar aqui no meu quintal".