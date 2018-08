António Costa sublinhou, esta manhã, que a decisão de transladar os restos mortais de Zeca Afonso para o Panteão Nacional "cabe exclusivamente à Assembleia da República", mas afirmou que o Parlamento deve ponderar a vontade que o cantor de intervenção transmitiu à família, de ser enterrado "em campa rasa".

Ouça as declarações do primeiro-ministro

"Vi também que a família do Zé Afonso tinha uma posição contrária e acho que, naturalmente, a Assembleia da República deve ponderar a vontade da própria família que expressou a vontade do próprio", disse o primeiro-ministro.

Recorde que a Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) propôs, esta terça-feira, que os restos mortais do músico José Afonso, "uma das figuras mais marcantes da história da vida cultural e artística portuguesa", fossem trasladados para o Panteão Nacional.



As honras foram, contudo, rejeitadas pela família que não pretende que o corpo do artista seja sepultado no Panteão Nacional.