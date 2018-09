À descoberta do Trilho da Rata Cega, uma linha de comboios perdida no tempo

Foi o trilho por onde circulou durante poucos meses, no final do século XIX, o chamado "Comboio Menino", que fazia a ligação entre Torres Novas e Alcanena. Há ainda em Torres Novas, marcas que assinalam a existência do Trilho da rata Cega - uma delas bem visível junto ao antigo mercado do peixe.

Este ano, o primeiro troço desta linha férrea comemoraria o seu 129.º aniversário.

Foi junto à estação ferroviária de Riachos que a TSF se encontrou com Paula Araújo, autora do romance "O Trilho da Rata Cega". O livro conta uma história de amor a bordo da composição conhecida pelos descarrilamentos constantes.

O repórter Miguel Videira percorreu o Trilho da Rata Cega, à conversa com a autora do livro sobre a antiga linha férrea

*com Miguel Videira e Fernando Alves