A experimentação na música tem um festival, o Colexpla

O festival Colexpla decorreu entre os dias 12 e 15 de setembro no Teatro Carlos Alberto, no Porto. Centrado na difusão de novas formas de expressão musical nos domínios da música experimental, improvisada, eletroacústica e da arte sonora, o Colexpla é uma herança do Co-Lab - Festival Internacional de Música Experimental, que decorreu no Porto entre 1998 e 2003.

Quinze anos depois, o Colexpla quis tomar o pulso ao estado atual da música exploratória, maximizando os possíveis efeitos na criação artística portuguesa. A expressividade musical através de novos instrumentos, as novas formas de interatividade na improvisação, as contaminações entre composição e improvisação ou a instalação sonora como forma musical são áreas sobre as quais o festival atua.