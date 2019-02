"A Menina do Mar": Um universo poético em palco

Uma atriz, um músico, uma ilustradora e matéria-prima de excelência. "Contar esta história como quem faz uma tentativa de conservar a beleza profunda das coisas" é o desafio destes criadores, que agarram no conto de Sophia de Mello Breyner Andresen e na música que Bernardo Sasseti compôs para "A Menina do Mar".

"É a história clássica que nós conhecemos da Menina do Mar, mas desta vez mais explorada do ponto de vista musical e da ilustração", conta Susana Duarte, responsável pela programação do São Luiz Mais Novos.

"TSF Pais e Filhos", um programa de Rita Costa, com sonorização de Miguel Silva

Trata-se de uma coprodução com o CCB e chega agora ao Teatro São Luiz, em Lisboa, e fica em cena entre 2 e 5 de fevereiro. Ao fim de semana para as famílias, durante a semana para as escolas. Consulte aqui mais informações.