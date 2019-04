A Palheta dos Robertos em Festival

Uma vida que deixou tradição nos Robertos por essas feiras onde o palco de chita, trazia muitas lutas, risos e touradas, Armando Ferraz é o patrono deste Festival, que já vai na terceira edição e tem essa palheta característica da voz dos Robertos. Luis Ferreita é agora a voz do Palheta, um Festival que quer ser um legado de Armando Ferraz mas que a comunidade também o chame seu e que o Festival tenha uma dimensão mais ampla pelo país. O espetáculo que vai marcar esta edição chamasse Marés e tem tudo a ver com a Gafanha da Nazaré, envolve quase toda a comunidade, com a participação de uma centena de pessoas. Um concerto da Banda Paus, das baterias siamesas com marionetas e ainda marionetas de gelo, Marionetas e robertos em novas dimensões que partem todos dos muitos que fizeram da vida um lugar de histórias e construção de bonecos que animavam as vidas dos outros. O Festival Palheta vai até segunda dia 8, na Gafanha da Nazaré, uma ideia da 23 Milhas, projeto cultural do Município de Ílhavo, com um programa também cheio de oficinas para todos e muitos espetáculos em vários lugares nem sempre lugares de espetáculos.

