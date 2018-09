Jair Bolsonaro foi atacado com uma faca durante uma ação de campanha em Minas Gerais e Pedro Mexia confessou-se chocado pela desvalorização do caso feita publicamente por alguns comentadores, sublinhando que "não é por Bolsonaro fazer a apologia da violência que se pode menorizar a violência exercida contra ele", elogiando ainda a seriedade com que a agressão foi comentada por políticos de todos os partidos do Brasil. Ricardo Araújo Pereira aproveitou para explicar onde fica a linha que separa Bolsonaro de quem não é Bolsonaro:

O que é que distingue uma pessoa que não é o Bolsonaro, de Bolsonaro?

Sobre a decisão judicial da comarca de Portalegre, que considerou válido o argumento de "tradição" para aceitar que uma rapariga de 15 anos de etnia cigana deixasse de frequentar o ensino obrigatório, Pedro Mexia explica que classifica as razões evocadas pela juíza que julgou o caso de "inaceitáveis", uma vez que "a escolaridade obrigatória é um ganho civilizacional" e que, para além de obrigatória, "é para todos", defendendo que a integração de qualquer comunidade tem de ser feita com as mesmas regras para todos. Ricardo Araújo Pereira discorda, e revela uma antiga tradição de família, que, considera, deve ser respeitada:

"Os Pereira têm uma tradição antiquíssima"

E depois do "desconvite" da Web Summit a Marine Le Pen, foi a vez da New Yorker "desconvidar" Steve Bannon, antigo estrategista da campanha presidencial de Donald Trump, que tinha sido convidado pela revista para participar no evento "Festival de Ideias". A New Yorker cedeu à pressão de outros convidados, entre eles os comediantes Jim Carrey e Judd Apatow, que disseram que não participariam se Bannon estivesse presente. Questionado sobre se boicotaria um evento para o qual tivesse sido convidado, caso surgisse no painel um convidado como Steve Bannon, Ricardo Araújo Pereira deixou claro que não perderia a oportunidade de "agarrar Steve Banon pelo cachaço":

Baratas na cozinha, nazis no Marquês

