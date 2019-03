Abra-se a cortina. O Festival das Novas Dramaturgias nacionais voltou

O TAGV - Teatro Académico Gil Vicente, de Coimbra, em parceria com outras estruturas da cidade vai pensar e divulgar a criação de novos textos para entrar em cena. Isto na 4ª edição do Festival Bianual Encontros de Novas Dramaturgias. São três dias onde o destaque vai para a mais recente produção dramática em Portugal e onde a rádio também terá espaço.

O END é um festival, que decorre de 27 a 29 deste mês de março, onde se encontram as novas dramaturgias, onde o teatro convida a literatura, a performance e a dança a interrogarem as várias dimensões das artes do palco.

Fernando Matos Oliveira, diretor do Teatro Académico Gil Vicente, em Coimbra, ressalva que a interação com o público durante e após os espetáculos é uma característica do END que volta a entrar em cena.

Para além das peças que sobem ao palco, há ainda leituras participativas, seminários, debates e oficinas.

As artes performativas contemporâneas sofreram mudanças no processo criativo. Mudanças que vão estar em cena no TAGV. Fernando Matos Oliveira dá o exemplo de algumas.

A data para o arranque do END, o Festival de Novas Dramaturgias não foi ao acaso. A cortina abre-se no Dia Mundial do Teatro. Entre os 20 textos e autores que compõem o festival, o diretor do TAGV faz um esforço por destacar-nos alguns, como pode ouvir no áudio desta reportagem. Também no END a rádio vai voltar a ter palco nesta edição, que decorre em parceria do Coletivo 84, com direção artística de Micael Oliveira.