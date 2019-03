Alma de Marioneta

Ter alma, personagens delas próprias, viverem com vida, serem obras de arte. São as marionetas do Museu de Marionetas do Porto, legado de João Paulo Seara Cardoso, e que Isabel Barros é a herdeira, directora do museu, marionetas que continuam a viver nos mesmo cenários onde estiveram a para os quais foram desenhadas, esculpidas, pintadas e animadas. Obras de arte pelo trabalho de escultura, de pintura e criação de mecanismos, Isabel Barros com as linhas do Museu de Marionetas do Porto, museu, mas onde as peças podem ser chamadas a qualquer momento, à vida dos palcos de teatro. Hoje é o Dia Mundial das Marionetas

