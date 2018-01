Almada Negreiros, o filho da Roça Saudade

Fica na freguesia da Trindade, na ilha de São Tomé, esse lugar onde viviam os pais daquele que viria a ser um dos maiores nomes da cultura portuguesa do século XX. Filho de um militar que era administrador do concelho de S. Tomé, e de uma são tomense com fortuna, Almada Negreiros nasceu na Roça Saudade, em abril de 1893. Mas foi curto o período em que lá viveu. A mãe morreu três anos depois, e o pai decidiu voltar com os filhos para Lisboa.

O jornalista Artur Carvalho esteve à conversa com Joaquim Vítor

Isso explicará em parte que até há muito pouco tempo quase ninguém soubesse em São Tomé que Almada ali tinha vindo ao mundo. Nem em São Tomé, nem na Roça Saudade. Isso mudou nos últimos anos, em parte porque um outro filho da velha roça, entretanto deixada ao semi-abandono, decidiu candidatar-se à sua exploração. Foi esse o desafio a que se entregou Joaquim Vítor, que também não sabia que, tal como ele, Almada é filho daquele lugar.