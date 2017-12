Altar Romano esteve em risco de ir parar ao "lixo"

O altar romano, que data do século I, foi descoberto há oito anos, durante as obras de construção do funicular, um meio mecânico que liga o centro histórico à zona onde decorre a Feira de S. Mateus.

O arqueólogo Pedro Sobral em entrevista a José Ricardo Ferreira, na Manhã TSF

Este "importante" achado arqueólogo esteve em risco de se perder para sempre - tudo porque, durante a empreitada, um trabalhador da obra quis levar para casa a Ara para fazer uma pequena fonte, contou à TSF o arqueólogo Pedro Sobral, que coordenou os trabalhos arqueológicos do funicular.

